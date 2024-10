Il consigliere d’opposizione Casotti critica la maggioranza per il no: "Sarebbe giusto togliere la boscaglia alle pendici della Pietra" Il consigliere comunale di opposizione Mattia Casotti propone un progetto di pulizia boschiva attorno alla Pietra di Bismantova, ma la maggioranza boccia la mozione. La gestione ambientale diventa tema prioritario per l'amministrazione.