Il consigliere Occhi in pressing sulla Regione: "Sulla via Emilia bis serve chiarezza"

Via Emilia Bis, Regione tirata per la giacchetta. Dopo le due assemblee, promosse da maggioranza e da minoranza, che si sono tenute a Calerno, il consigliere regionale Emiliano Occhi (Lega), di Parma, chiede in un’interrogazione alla Regione di fare chiarezza. Vuol sapere tra l’altro "se sono in corso di redazione studi di fattibilità tecnica ed economica" a Parma (suppone che a Reggio ne sia in atto uno); se la Regione "ne è coinvolta e quali sono le altre istituzioni coinvolte; chi sostiene il costo degli studi e quando sono iniziati e quando se ne prevede l’ultimazione". Poi ancora: se "la Regione intende porsi come ente propulsore della collaborazione tra tutti gli enti e le istituzioni coinvolte per realizzare in tempi brevi gli studi di fattibilità, che sarebbero in capo ai Comuni, e in seguito la progettazione esecutiva, come invocato dal sindaco di Reggio, onde si possa procedere celermente al completamento tra Fidenza e Reggio". Nell’incontro promosso dal Pd a Calerno il sindaco di Reggio Vecchi ha detto che non esiste alcuna progettazione esecutiva ma solo uno studio preliminare (in corso di ultimazione, sarà presentato a breve), aggiornamento di un’analisi commissionata dalla giunta Delrio: "Poche paginette, dove si indica quale potrebbe essere il corridoio infrastrutturale". Vecchi, Zanni (Provincia) e Manghi (Regione) hanno anche detto che sono superate le piccole varianti di pochi km che invece chiedono disperatamente i comitati dei cittadini (Calerno e, tramite "Mattone su Mattone", Cella, Cadè e Gaida); che il mega progetto non c’è e costerebbe 100 milioni di euro; che progettazione e realizzazione deve farle l’Anas con fondi del Ministero delle Infrastrutture.

Francesca Chilloni