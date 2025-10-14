Il Consiglio comunale censura la ministra Roccella: "Le sue parole contraddicono i valori costituzionali"

Il Consiglio comunale ha approvato – con 20 voti favorevoli (Pd, M5S, Lista Marco Massari sindaco, Europa verde-Possibile, Coalizione civica) e 5 voti contrari (Fratelli d’Italia, Lega Salvini premier) – un ordine del giorno urgente (primo firmatario Alessandro Miglioli) che impegna la giunta "a prendere le distanze dalle affermazioni della ministra Roccella (foto), che sminuendo l’importanza dei Viaggi della Memoria e del loro significato didattico, storico e culturale si pone in aperto contrasto con il dettato costituzionale e con i valori fondanti della nostra città".

Il documento ribadisce la necessità di "rafforzare il contrasto all’antisemitismo promuovendo i viaggi della memoria ed ad incoraggiare i giovani alla partecipazione, evidenziandone il profondo significato didattico". Dario De Lucia, consigliere comunale di Coalizione Civica, in una nota afferma che "i viaggi della Memoria sono un modello nazionale di educazione civile. A Reggio hanno coinvolto negli anni oltre 20.000 studenti, docenti e lavoratori del territorio. Delegittimarli è un messaggio pericoloso". Sulle parole del ministro è intervenuto anche il direttore di Istoreco, Matthias Durchfeld: "Mi dispiace quando temi seri vengono usati a scopo politico; a noi piace studiare la storia e non essere in balìa di una campagna elettorale permanente".