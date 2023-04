Il consiglio comunale chiede più attenzione per i servizi sanitari "Servono medici e bisogna agire per garantire i diritti dei cittadini"

Il consiglio comunale ha approvato all’unanimità una mozione presentata dalla maggioranza sulla situazione dei servizi sanitari del territorio. In particolare il documento chiede di cambiare l’organizzazione del servizio di continuità assistenziale (ex guardia medica) per evitare lunghe attese telefoniche. Chiesta la valorizzazione della sede del servizio di continuità assistenziale di Rubiera che logisticamente è in un punto strategico. "Se vogliamo evitare che il pronto soccorso del Santa Maria – dice il sindaco Emanuele Cavallaro – si riempia di casi lievi, dobbiamo mettere in contatto i cittadini con un medico prima che vi si rechino: un contatto che può passare da un call center specifico che deve anche poter succedere fisicamente sul territorio". Il sindaco ribadisce quanto sia indispensabile avere l’automedica nel distretto perché "il fattore tempo è fondamentale ed è determinato non solo dai chilometri, ma anche dal traffico. Si dice che i ‘medici a gettone’ possono essere utili solo per tamponare in emergenza, ma vanno al più presto sostituiti con medici del servizio sanitario nazionale. Mancano i medici? Non è una cosa successa all’improvviso: è frutto di una cattiva programmazione. Bisogna agire subito e i diritti dei cittadini vanno garantiti".

mat. b.