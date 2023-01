"Il Consiglio comunale è inattivo"

"Il presidente Matteo Iori ha ribadito che il Consiglio Comunale ha funzionato bene nel 2022. Ma la verità è che salvo eccezioni c’è afasia e poco lavoro. Un dato su tutti: dopo l’onorevole Gianluca Vinci (deputato con Fd’I, ndr), il secondo amministratore più assente nelle sedute del Consiglio è stato proprio il sindaco Luca Vecchi…".

Coalizione Civica non ci sta. E attraverso i due consiglieri Fabrizio Aguzzoli e Dario De Lucia snocciola tutte le problematiche registrate in Sala del Tricolore, in un report ben diverso dalla relazione del presidente Matteo Iori, che ieri in una nota aveva parlato di "rispetto reciproco e di attenzione alla città da parte di tutti i gruppi politici", oltre a ricordare come "anche quest’anno si è riusciti ad affrontare tutte le mozioni proposte senza lasciare arretrati".

"Non abbiamo particolari osservazioni da fare a Iori e al suo mandato, ma bisogna essere chiari e raccontare la reale situazione del Consiglio Comunale" incalzano Aguzzoli e De Lucia. "Ci sono consiglieri (di maggioranza e opposizione) che in un intero anno non hanno presentato neanche un documento e mai sono intervenuti in aula. Ci sono poi commissioni importanti come quella Legalità, visto che di mafia ci sarebbe da discutere e non poco, che ha pochissime convocazioni e molte si sono attivate su richiesta nostra. Ancora: in autunno abbiamo saltato quasi un mese di sedute perché mancavano documenti sia dei gruppi di maggioranza sia della giunta che non ha avuto nessuna delibera da presentare alla città. Questo vuol dire immobilismo".

I due consiglieri parlano a più riprese di "inattività" e di "quadro grave", ricordando come quanto rivendicato da Iori ("Tutte le mozioni sono stati discusse") sia "normale amministrazione, non un fatto eccezionale". Con ulteriori esempi: "Ci teniamo a informare i cittadini che la maggior parte dei documenti votati in Sala del Tricolore proposti sia dai consiglieri di opposizione che di maggioranza, ma anche dei cittadini (mozioni popolari) non vengono realizzati. Senza scomodare temi complessi, pensate solo alle aree cani: abbiamo avuto da inizio legislatura oltre dieci documenti di richiesta dai cittadini e in questa legislatura ne sono state costruite zero".

E non mancano nemmeno le stoccate sul presunto clima ‘disteso’ delle sedute. "La paventata collaborazione non è reale – ribadiscono Aguzzoli e De Lucia -. C’è una maggioranza chiusa a riccio poco produttiva che prende la linea da qualche assessore, ognuno con la sua corrente di appartenenza e di fronte alle proposte che potrebbero migliorare il lavoro di tutti non c’è seguito. Tutte le forze di opposizione avevano chiesto di avere i documenti da trattare al momento di convocazione delle commissioni di lavoro, per metterle in discussione in calendario lavoro del Consiglio solo se prima si fosse svolta la commissione. La maggioranza, anche il presidente Iori, aveva votato contro" da cui era scaturita una vibrante protesta (foto). Ecco perché quantomeno in vista del 2023, Coalizione Civica chiede maggior trasparenza anche delle sedute stesse. Con un semplice accorgimento: "Vogliamo mandare la diretta del Consiglio sulla pagina Facebook del Comune; si è già verificato che è possibile tecnicamente, vedremo se almeno questo è possibile, così da avvicinare i cittadini alla politica".

s. c.