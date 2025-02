Il Consiglio comunale premia la ’fattoria Alex’ di Roncolo

In apertura del Consiglio comunale dell’altra sera è stata consegnata a Silvio Ceccardi di “Fattoria Alex” una pergamena in cui si riconosce all’azienda agricola di Roncolo, a Silvio, Fulvia e alla loro famiglia il grande contributo "alla comunità e all’ambiente come modello virtuoso di agricoltura biologica e sostenibilità ambientale. A questo si aggiunge - recita il testo della pergamena - l’attività di fattoria didattica che offre a bambini e famiglie l’opportunità di avvicinarsi alla natura e alle tradizioni agricole sviluppando un senso di profondo rispetto per l’ambiente. L’impegno profuso quotidianamente per il benessere animale, la salubrità dei prodotti e la salvaguardia dell’ambiente costituiscono un modello di dedizione e passione che, con sensibilità e disponibilità, avete condiviso ogni volta che ve n’è stata l’occasione con tutta la comunità".

Recentemente insigniti della “Bandiera Verde” dalla Confederazione italiana agricoltura (Cia), la “Fattoria Alex” nelle scorse settimane si è resa protagonista di un atto di grande generosità con una donazione alle attività agricole colpite dalle alluvioni sul territorio dell’Unione Terre di Mezzo.