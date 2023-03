Il Consiglio di Stato boccia il ricorso della sala giochi

Il Consiglio di Stato ha respinto il ricorso di un gestore contro la chiusura di una sala giochi a Pratissolo perché troppo vicina a una chiesa secondo la legge regionale sul distanziometro. La norma del 2016 vieta l’installazione di apparecchi a una distanza inferiore a 500 metri da determinati luoghi sensibili. In questo caso un luogo di culto. Lo scorso agosto sempre Palazzo Spada aveva sospeso la precedente sentenza del Tar e la chiusura dell’esercizio in attesa di approfondimenti sulla possibile delocalizzazione. Agipronews riferisce che i giudici hanno evidenziato la "disponibilità allo scopo di una superficie di almeno il 4% dell’intero territorio comunale". Nel conteggio delle aree utili, prosegue il Consiglio di Stato, "vanno considerate anche le porzioni di territorio in cui è oggettivamente possibile la delocalizzazione anche se ritenute non convenienti dal punto di vista commerciale. Ragion per cui la percentuale di territorio utile finisce per essere pari a circa al 25% degli edifici". Gli aspetti di convenienza prettamente economica "non possono incidere riduttivamente sulle porzioni di territorio utili allo scopo". Non si verifica la violazione del principio di proporzionalità come sosteneva la società ricorrente. Il Consiglio di Stato conferma quindi la chiusura della sala giochi: possibile la delocalizzazione sul territorio comunale.

m.b.