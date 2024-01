Il Consiglio si riunisce e parla di disagio giovanile

Il Consiglio comunale di Reggio Emilia si riunirà domani alle ore 15.30, nella Sala del Tricolore. Sarà la prima assise del nuovo anno, che nella primavera 2024 vedrà anche le elezioni amministrative e quindi il rinnovo dell’organo consigliare.

Questi i punti all’ordine del giorno previsti per domani:

Consiglio comunale in seduta aperta per la discussione di politiche positive per una città sostenibile e contenimento della marginalizzazione nelle periferie.

In particolare:

1 – Sanità territoriale focalizzata su effecientamento funzionale e logistico finalizzato al garantire il mantenimento della qualità di un servizio di prossimità

2 – Disagio giovanile e l’elaborazione di politiche che creino punti di riferimento virtuosi per i giovani e di prevenzione delle problematiche

3 – Mobilità sostenibile e pari opportunità per usufruire dei servizi cittadini con l’implementazione di parcheggi scambiatori e relativi servizi pubblici

4 – Mobilità sostenibile in tema di messa in sicurezza di pedoni e ciclisti attraverso la realizzazione del sistema di piste ciclabili