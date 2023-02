Il consiglio comunale di Fabbrico ha approvato un ordine del giorno a sostegno della richiesta di liberazione di Julian Assange. Su proposta dell’associazione "Pro Assange", il gruppo "Fabbrico in Comune", con il consigliere Roberto Pavarini, ha presentato la proposta di appoggio alla richiesta a favore di Assange, affinchè gli venga riconosciuto lo status di "rifugiato politico".

Maggioranza e opposizione in consiglio comunale hanno trovato un accordo grazie a modifiche apportate al documento originario, ribadendo come Assange non debba subire alcun processo, ricevendo pure lo status di "rifugiato politico". Al momento del voto, nella seduta consiliare, si è astenuto il gruppo "Uniti per Fabbrico". Ora le richieste con relative motivazioni verranno avanzate ufficialmente dal consiglio di Fabbrico agli uffici del competente Ministero degli Affari Esteri, a Roma.