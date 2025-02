Il console cinese. Liu Kan in Sala del Tricolore

Si sono concluse ieri, con la festa delle Lanterne, le celebrazioni del Capodanno cinese 2025. Nella nostra città la festa si è tenuta al centro Pigal, alla presenza del Console generale cinese di Milano Liu Kan, giunto a Reggio per inaugurare il nuovo anno dedicato al Serpente di legno, simbolo di saggezza, tranquillità e stabilità, quindi di buon auspicio.

Il console ha incontrato il sindaco Marco Massari e l’assessora all’Intercultura Marwa Mahmoud. "Vorrei esprimere un particolare ringraziamento per la proficua ed intensa collaborazione con la comunità cinese di Reggio, che continua ad essere fonte di soddisfazione – ha detto Massari –. In questi anni abbiamo intrapreso una strada di dialogo, confronto e scambio: gli oltre 2.600 cinesi reggiani che vivono nel territorio comunale devono essere sempre più protagonisti di iniziative culturali, artistiche, educative, sociali ed anche di promozione di attività lavorative ed economiche. Desideriamo e vogliamo crescere ed imparare in modo reciproco, insieme. È questa l’essenza del dialogo interculturale".

"Le basi delle nostre relazioni sono solide e ci sono tutti gli elementi per rafforzarle – ha detto il console Liu Kan –. Grazie anche alla comunità cinese di Reggio Emilia che ci sottolinea come le relazioni con il Comune sono forti e strutturate. È la prima volta che ho l’occasione di fare visita al Comune e alla Sala del Tricolore, un luogo che restituisce la storia della bandiera italiana e dei suoi valori. Ringrazio per il costante sostegno alla comunità cinese, sia nei periodi difficili dell’epidemia sia oggi in campo economico, culturale ed educativo". La diaspora cinese a Reggio Emilia e Provincia conta 5mila presenze di cui più della metà insediati nel comune capoluogo.