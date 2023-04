Il Conte Carlo Vallisneri stroncato da una malattia a 75 anni: ultimo erede della dinastia

La storica dinastia dei Vallisneri perde il suo ultimo erede: è deceduto all’età di 75 anni, a seguito di una grave malattia, il Conte Carlo Vallisneri. Abitava con la famiglia a Mozzola di Castelnovo Monti. Lascia la moglie Carolina, le figlie Roberta e Patrizia, i generi Gabriele e Paolo, i nipoti Filippo, Damiano, Matteo e Maria,la sorella Silvana, parenti e amici.

Oggi si svolgeranno i funerali con partenza alle 10 dalla Casa Funeraria Mammi in via Macchiusa 151 a Castelnovo Monti per la chiesa della Pieve dove sarà celebrata la Messa. Al termine il feretro sarà accompagnato al cimitero locale per la tumulazione.

Il Conte Carlo Vallisneri era l’ultimo erede della nobile famiglia che per aveva dominato l’alta montagna dalla Valle del Secchia alla Valle dell’Enza con il castello sulla rupe di Vallisnera, di cui restano poche tracce. La famiglia Vallisneri godeva dei benefici nei due territori di Parma e Reggio, fu descritta tra le Case nobili di queste città e con dominio sul vasto territorio montano rientrante nella Valle dei Cavalieri. Il Conte Antonio Vallisneri nel 1208 fu il primo nobile della famiglia a promulgare uno statuto democratico, dopo aver raccolto il parere dei suoi sudditi.

Tra le carte del defunto Conte Carlo Vallisneri c’è anche l’invito a nozze di Umberto I di Savoia. Carlo Vallisneri ha ricevuto nel 2009 anche un attestato di cittadinanza del comune di Collagna in occasione degli 800 anni dello statuto. Persona erede di una storia millenaria e di un’importante tradizione, Carlo Vallisneri ha però vissuto una vita semplice conducendo un’azienda agricola vicino a Castelnovo Monti.

Settimo Baisi