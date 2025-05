Il convegno delle Caritas

In un tempo in cui la speranza sembra fragile e la carità rischia di appiattirsi in gesti ripetitivi, il Convegno di sabato scorso delle Caritas Parrocchiali della diocesi dal titolo Pellegrini di speranza vuole essere un’occasione di rinnovamento. L’appuntamento è iniziato alle ore 14.30, presso la Parrocchia di San Luigi a Reggio Emilia, partendo con la presentazione della nuova edizione del libro "Il rischio della carità", raccolta degli scritti di Don Luigi Guglielmi, già direttore della Caritas diocesana reggiana, introdotta da Don Giordano Goccini. Si è poi proseguito con la presentazione del nuovo Vademecum per le Caritas parrocchiali, frutto di un percorso di riflessione partecipata e pensato per sostenere l’azione delle Caritas nel territorio. Il Convegno è stato occasione per sperimentare in anteprima attraverso laboratori esperienziali lo strumento. L’incontro è stato infine arricchito dall’intervento della dott.ssa Francesca Levroni di Caritas Italiana, che ha offerto uno sguardo sulle sfide attuali della carità in Italia. La giornata si è poi conclusa con la Santa Messa alle 18.30 presieduta da don Luigi Ferrari in memoria di due sacerdoti legati a doppio filo alla Caritas reggiana, ovvero Don Luigi Guglielmi e Don Romano Zanni, dei quali ricorrevano gli anniversari di morte (rispettivamente 1996 e 2021).

