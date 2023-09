Il Convento dei Cappuccini saluta padre De Bernardo e padre Cavaciuti

Ci saranno certamente emozione, saluti e riconoscenza, oggi al convento dei frati Cappuccini di San Martino in Rio (foto), per il saluto a padre Livio De Bernardo e padre Franco Cavaciuti, da tempo attivi alla struttura reggiana, ma ora destinati alla comunità di Vignola, nel Modenese. Il convento reggiano chiude alla presenza costante dei frati, ma non le sue attività. Oggi, domenica, durante la messa delle 9,30, i due confratelli salutano amici, volontari e cittadini del paese. Attese anche le autorità comunali, con il sindaco Paolo Fuccio, a portare il saluto ai due confratelli.

La gestione del convento sarà affidata ai laici dell’Ofs, l’Ordine francescano secolare, ma con la presenza la domenica (e in altre occasioni) di padre Paolo Mai, attualmente a Scandiano ma con incarichi pure a San Martino in Rio. Resta attivo il centro missionario, da molti anni un punto di riferimento importante per i cittadini, come sostegno e aiuto. E si punta ad incrementare alcuni servizi e attività, in particolare per ospitare eventi solidali, sociali e comunitari.