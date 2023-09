Il convento di San Martino in Rio: Padre Livio e padre Franco lasciano la comunità Padre Livio De Bernardo e padre Franco Cavaciuti salutano San Martino in Rio per essere destinati alla comunità di Vignola. La gestione del convento sarà affidata ai laici dell'Ofs, ma con la presenza di padre Paolo Mai. Il centro missionario rimane attivo per sostenere la comunità.