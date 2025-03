Il Convitto Corso avvierà lavori di riqualificazione

Si torna a parlare di riqualificazione strutturale per il Convitto Corso di Correggio. Il dirigente scolastico Luca Bassi ha confermato alcune novità nel corso della cerimonia della consegna dei diplomi agli studenti che hanno superato l’esame di maturità nel 2024. Il teatrino del Convitto, come già emerso in passato, dovrebbe diventare uno spazio polivalente utilizzabile come sala riunioni e aula magna. E grazie a una ristrutturazione di ulteriori spazi, si potranno ottenere nuove aule per accogliere in modo migliore studenti e personale docente. Si completa inoltre la terza classe per il corso serale del corso enogastronomico. Il Convitto Corso vanta diversi indirizzi: agrario, enogastronomico e meccanica made in Italy. E nei giorni scorsi sono stati consegnati i diplomi ai ragazzi che si sono diplomati al termine dell’anno scolastico 2023-2024. Non è mancata l’emozione, in particolare tra i giovani, ma soprattutto tra i familiari che li hanno accompagnati a questa cerimonia. L’evento si è concluso con un rinfresco preparato dagli studenti delle brigate di sala, cucina e accoglienza dell’istituto alberghiero.