Il cooperante sotto le bombe. Antichi e il dramma dell’Ucraina: "Bimbi traumatizzati dalle sirene"

"Andiamo a distribuire legno e materiali sostitutivi per riscaldare le case", per far fronte all’emergenza freddo. E "molti bambini vanno a scuola nelle aree sotterranee a causa degli attacchi aerei. Ciò dimostra quanto la situazione sia pericolosa, specialmente nell’est dell’Ucraina. I bambini sono traumatizzati dalle sirene, che ormai suonano continuamente". Gomito a gomito con la pura ci vive Stefano Antichi, cooperante reggiano e capo missione della Fondazione Terre des Hommes Italia in Ucraina, dove si sta aprendo una stagione molto difficile.

La sua testimonianza arriva in occasione della Giornata mondiale delle bambine e delle ragazze, che si celebra oggi, sabato 11 ottobre, con la diffusione del dossier 2025 ‘Indifesa’ di Terre des Hommes, giunto alla 14a edizione, che analizza la condizione delle bambine e delle ragazze nel mondo. Lo strumento, lanciato con l’omonima campagna nel 2012, monitora la situazione a livello globale, con l’obiettivo di garantire alle giovanissime istruzione, salute e protezione da ogni forma di violenza e abuso. Il rapporto, realizzato in collaborazione con la Polizia di Stato e presentato alla Presidenza del Consiglio dei Ministri, offre un quadro allarmante. Secondo le stime delle Nazioni Unite citate nel report, circa 612 milioni di persone vivono in aree interessate dai combattimenti, un aumento di circa il 50% in un decennio. La spirale di violenza si sta inasprendo: il numero di donne e bambini uccisi è rispettivamente raddoppiato e triplicato dal 2022. Lo scorso anno, su 10 civili uccisi in un conflitto, quattro erano donne e tre erano bambini. Più drammatica è la spirale delle violenze sessuali: gli stupri registrati su ragazze sono aumentati del 35% tra il 2022 e il 2023. Tra i Paesi più colpiti, il Dossier dedica un’attenzione particolare all’Ucraina, evidenziando l’impatto devastante che la guerra ha sulla salute mentale di ragazze e donne, con il 42% a rischio depressione. Il benessere psicofisico è minacciato da molteplici fattori: la costante paura dei bombardamenti, l’aumento della disoccupazione e un’allarmante crescita (+36% dal 2022) della violenza di genere.

L’esperienza di Antichi. "A causa dei continui attacchi russi alle infrastrutture energetiche e civili dell’Ucraina, l’organizzazione sta distribuendo kit di emergenza, - spiega – per aiutare le famiglie ad affrontare un inverno che si preannuncia molto duro per la mancanza di elettricità e riscaldamento". Da quasi vent’anni operatore umanitario, Antichi (1978) ha lavorato in alcuni dei contesti più difficili del mondo, come Iraq, Yemen e Libia, e ora si trova in un Paese dove TdH opera dal 2022, subito dopo l’invasione russa. "La Federazione Terre des Hommes ha il mandato internazionale di supportare bambine e bambini in oltre 20 Paesi", spiega Antichi, "lavorando in contesti d’emergenza come Ucraina, Gaza e Siria. Abbiamo aiutato più di diecimila bambini, con diversi servizi, e ci apprestiamo a fare ancora di più". L’assistenza offerta, con fondi anche dall’AICS (Agenzia Italiana Cooperazione e Sviluppo), si estende a progetti di supporto scolastico, classi di recupero e centri diurni. L’operato di Terre des Hommes sostiene anche le famiglie, sviluppando il ‘Good parenting’, supporto psicologico, gioco e arteterapia, per aiutare i piccoli a socializzare.

"La violenza del conflitto si insinua in ogni angolo della loro vita: per i bambini ucraini, le sirene delle auto della polizia, anche quelle giocattolo, risvegliano un trauma profondo. Hanno sviluppato una sorta di autonomia difensiva – sottolinea il cooperante –, correndo negli shelter quando sentono un allarme, un comportamento che, purtroppo, non accenna a diminuire, ma si consolida ogni giorno di più". La Fondazione, che lavora in collaborazione con il Ministero degli Affari Sociali ucraino e che ha i suoi centri a Chernihiv e Kharkiv, si occupa di emergenze di ogni tipo. Tra le più pressanti, l’inverno alle porte. "La Russia continua ad attaccare le centrali termoelettriche. Spesso si rimane al buio, e in inverno non c’è riscaldamento". Per far fronte al dramma, "andiamo a distribuire legno e materiali sostitutivi", spiega Antichi, ricordando che "qui l’inverno arriva a -20 gradi".

In questo contesto, le donne e le bambine sono le più vulnerabili, e le violenze commesse dai soldati russi sulle donne ucraine sono un dato tristemente confermato. "In questo momento – conclude Antichi –, gli anziani sono una risorsa importantissima per la società ucraina, perché la maggior parte degli uomini in età da combattimento è al fronte". In un Paese in cui le strutture civili, scuole e ospedali, sono bersaglio degli attacchi, il lavoro di fondazioni come Terre des Hommes è fondamentale per garantire a donne e bambini un futuro.