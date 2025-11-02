L’importanza delle fasce

Giuseppe Tassi
L’importanza delle fasce
ReggioEmilia
Cronaca’Il Coraggio della Libertà’ all’Istituto Cervi
2 nov 2025
MARIAGIUSEPPINA BO
Cronaca
’Il Coraggio della Libertà’ all’Istituto Cervi

Albertina Soliani (presidente istituto Cervi) ha ricevuto, sul palco del teatro Ariston di Acqui Terme, il riconoscimento speciale ’Il Coraggio della Libertà’, assegnato al Cervi per il 58° Premio Acqui Storia. Il premio, destinato a personalità e istituzioni che si distinguono per l’impegno civile, culturale e scientifico nella difesa della memoria, della democrazia e della libertà, è stato consegnato all’Istituto Cervi di Gattatico per il suo ruolo esemplare nella promozione dei valori antifascisti e nella diffusione della memoria storica delle campagne e delle lotte democratiche. ’Una serata emozionante che ha visto riconosciuti i valori democratici alla base della Repubblica e del lavoro dell’Istituto Cervi’, dichiara Soliani, ringraziando giuria e comitato del premio per il riconoscimento che onora la storia della Famiglia Cervi e il lavoro quotidiano dell’Istituto nel custodirne e trasmetterne l’eredità. La motivazione ufficiale sottolinea come l’Istituto Alcide Cervi "rappresenti una testimonianza esemplare di come la memoria del passato possa essere forza viva per il presente e guida per il futuro". Il premio Acqui Storia, tra i più prestigiosi riconoscimenti italiani dedicati alla divulgazione e alla ricerca storica, nasce dal ricordo della Divisione Acqui, sterminata a Cefalonia dopo l’8 settembre 1943. Con ’Il Coraggio della Libertà’, il Premio Acqui Storia ha reso omaggio all’Istituto Cervi come presidio vivo di libertà, cultura e coscienza civile, capace di trasformare una vicenda familiare in un patrimonio collettivo di valori, memoria e futuro. Durante la cerimonia, condotta dal direttore artistico Roberto Giacobbo, sono stati premiati: Giovanna Tosatti, Mario Avagliano e Marco Palmieri, Marco Balzano, Manlio Castagna e l’Istituto Galileo Galilei di Macomer, Enrico Mentana, Fabio Tamburini e all’associazione giapponese Nihon Hidankyo. Riconoscimenti speciali anche al professor Francesco Traniello per la carriera e al produttore Carlo Degli Esposti per ’La Storia in Tv’.

