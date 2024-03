Il coraggio delle quattro sorelle Mariposas, uccise e buttate in un dirupo nel 1960

La violenza sulle donne tra passato e presente nelle nostre ricerche in classe: tra il 2020 e il 2022, in Emilia-Romagna, 1.609 donne hanno avuto almeno un accesso in pronto soccorso per aver subito violenza.

Una delle forme più frequenti è la violenza sulle donne, a cui viene dedicata la giornata del 25 novembre. Questa data specifica è stata scelta per un fatto del 1960, avvenuto nella Repubblica Dominicana. Le quattro sorelle Mirabal avevano deciso di impegnarsi nell’attivismo politico con il nome in codice Mariposas (farfalle, in spagnolo) ed ebbero il coraggio di denunciare i crimini della dittatura di Trujillo. Ma il 25 novembre di quell’anno vennero torturate e uccise dai suoi sicari, che poi buttarono i loro corpi in un dirupo. Nel 2023 sono state 118 le vittime di femminicidio, in Italia.

Dal 2000 al 2018 nel nostro Paese sono state vittime di femminicidio circa 3.000 donne.

Nel 50 per cento dei casi l’aggressore è il fidanzato o l’ex fidanzato, nel 77 per cento dei casi è un familiare. Nel 92 per cento dei casi a compiere l’atto di violenza è un uomo.

Inoltre, questo tema è stato affrontato con la lettura - sul libro di antologia – di un brano tratto dal romanzo "Tutto sta cambiando" di Paola Zannoner, che ci ha emozionato in particolar modo. Il testo tratta di una ragazza che ha una bassa autostima e tende a paragonarsi alle altre. Dopo svariati tentativi di cercare di affrontare la situazione da sola, non sentendosi compresa, prova la necessità di confrontarsi con il padre.

Dopo aver letto in classe questo brano, è partita una lunga riflessione sul fatto che le donne spesso tendono ad affrontare i problemi autonomamente, anche quando avrebbero bisogno di un sostegno.

Infine, abbiamo scoperto che su questo tema la nostra regione da tempo ormai è orientata verso la valorizzazione dei centri antiviolenza e che si sta impegnando molto a diffondere la cultura delle differenze anche tra gli stereotipi delle nuove generazioni.

Classi III E e III F