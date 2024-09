Il coraggio di cambiare vita: "Mi sono licenziata dal ’posto fisso’. E ora dipingo i mobili della nonna"

Con una laurea in architettura in tasca e una serie di lavori tecnici alle spalle, la 57enne Silvia Bernardi, otto anni fa ha sentito forte il bisogno di far emergere la creatività rimasta sopita in lei fino a decidere di mollare il ‘posto fisso’ e fare un salto nel vuoto.

È così che è nata Falpalà, attività e negozio in centro storico con cui dà nuova vita a vecchi mobili trasformandoli e fornisce consulenze per rinnovare gli ambienti di casa.

"Mi sono regalata anch’io una nuova vita, così come la regalo ai mobili", dice.

Quando ha sviluppato l’inclinazione a ridipingere i mobili?

"Già moltissimo tempo fa, in maniera molto artigianale, avevo dipinto piccole cose trovando molta soddisfazione, ma la passione è venuta approfondendo la conoscenza (mediante libri o siti web) dell’opera di artisti e decoratori soprattutto inglesi e americani, per i quali la cultura del restyling è molto più radicata rispetto a noi. Utilizzavano i mobili come una tela e ho trovato che questo fosse un canale perfetto per esprimere la mia creatività. Inoltre, unire creatività al concetto di riuso mi sembra affascinante, soprattutto adesso in cui si fa più attenzione al recupero e al second hand. È bello quando qualcuno mi porta il vecchio cassettone della nonna da decorare per inserirlo nella stanza della bimba che sta per nascere, si crea un legame fra generazioni".

Quali tecniche ha imparato?

"Ho iniziato il mio percorso presso una famosa decoratrice (Barbara Maldini) che utilizza pigmenti naturali, gesso di Bologna, colla di Coniglio, stesura dei metalli in foglia, stucchi, per lavorare su legno e altri supporti. Questi corsi mi hanno permesso di prendere contatto con la mia manualità, sperimentando liberamente. Ho approfondito l’uso di materiali più moderni e non smetto di tenermi aggiornata sui nuovi prodotti. Una buona conoscenza delle tecniche permette di rompere le regole classiche sovrapponendo effetti, materiali, per creare qualcosa di nuovo. Il top della creatività, artistica e tecnica, la concretizzo su mobili che trovo e poi metto in vendita. Su questi posso osare".

Le richieste più difficili che ha ricevuto?

"Ci sono clienti che sanno già cosa vogliono o hanno visto fra i miei lavori risultati che vorrebbero applicati e adattati a mobili di loro proprietà. Lavori facili, ma poco creativi. Ce ne sono altri, invece, che vogliono recuperare un mobile cui sono affezionati, ma non hanno alcuna idea e mi aprono le loro case affinché li consigli, mi raccontano i loro gusti e, passo passo, si affidano a me per rinnovare l’intero ambiente. Avere la fiducia di qualcuno per rinnovare qualcosa di così importante come l’ambiente in cui si vive dà molta soddisfazione. Con una coppia di ragazzi che voleva recuperare mobili della nonna siamo arrivati all’intera progettazione degli interni della casa che stavano ristrutturando. Un progetto piccolo ma difficile è quello di un signore che voleva regalare alla moglie una sedia personalizzata. Mi disse solamente che la signora amava l’autunno e collezionava civette. Una sfida. Vista l’originalità dell’idea ci tenevo a centrare l’obiettivo... e alla fine il regalo è piaciuto!"

Quali sono a suo parere gli accostamenti da evitare e quelli più riusciti?

"Lo stile ‘sbagliato’ per me è quello anonimo, che usa elementi e colori standardizzati (basta con il tortora!) e che ci permette di sentirci tranquilli, senza il dubbio di aver commesso errori. Spesso mi sento dire ’avrei voluto posizionare quel mobile, avrei voluto fare la parete di quel colore... ma se poi non sta bene?’ Ecco, secondo me, ci vorrebbero case più ‘coraggiose’ perché osare è anche esprimersi e nelle nostre case dobbiamo esprimere noi stessi. Amo gli stili eclettici ove si mescolano antico e moderno, design e vintage. Non deve mai mancare l’armonia, nell’affinità dei colori, nel rapporto fra i volumi liberi e i volumi occupati dai mobili, nella luce".

La sua sede è molto richiesta per Fotografia Europea.

"Sì, avendo la fortuna di essere in via dei Due Gobbi, il cuore del festival. Nel 2023 ho ospitato le foto poetiche e tecnicamente perfette di Andrea Zannoni, mentre nel 2022 e 2024 ho ospitato Daniele Corradini Grazzi, un vero artista che utilizza la fotografia per esprimere concetti intimi e profondi".