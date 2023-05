"Il coraggio non è mai troppo", festa per la superstite della Bettola

In tanti sabato hanno partecipato a Vezzano ai festeggiamenti per i 90 anni di Liliana Del Monte, superstite dell’eccidio di La Bettola e cittadina onoraria di Vezzano. Amministratori, studenti, insegnanti, volontari e cittadini si sono riuniti per celebrare questo importante traguardo di Liliana. E’ stata proposta la testimonianza che Liliana Del Monte ha tenuto per i ragazzi delle classi terze della scuola Manini per il progetto ‘Un nome, un volto, una storia’ promosso dal Comune con Istoreco. La festa, al termine del dialogo tra Liliana Del Monte e Matthias Durchfeld di Istoreco, è stata aperta dai ragazzi delle medie che hanno suonato, cantato ed esposto uno striscione con la scritta: ‘Il coraggio non è mai troppo. Auguri Liliana’.

L’amministrazione comunale ha comunicato alla sopravvissuta della strage del 1944 l’istituzione del premio per l’educazione alla pace ‘Liliana Del Monte’, conferendole simbolicamente il premio dell’edizione zero per l’impegno profuso nel trasmettere la memoria delle stragi nazi-fasciste e divenendo al contempo ambasciatrice di pace avendo saputo trasformare il dolore in testimonianza di vita e di speranza.

Non è mancato il soffio delle candeline con il taglio torta offerta da Tiziano Meglioli e il dono di un mazzo di fiori della locale sezione Anpi. Apprezzato il biglietto realizzato dagli alunni delle elementari di La Vecchia: uno striscione appeso alla balconata di piazzetta Pellizzi con gli auguri a ‘Lilli’ e un grande cuore con scritto Vezzano firmato con le impronte delle mani dei bambini.

Matteo Barca