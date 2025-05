Il Corallo sabato chiude. Ricordi di un’età mitica

Corallo addio. Quanti ricordi per diverse generazioni di scandianesi, facendo due salti con un drink e l’altro. Tra revival e un po’ di nostalgia, c’è una famiglia scandianese che senza mai frequentare la nota discoteca del Corallo, si era affezionata al locale che ora chiude i battenti. Quante risate, nella famiglia dalle tre generazioni in casa e magari con la nonnina intenta a dire il Rosario. Il numero telefonico del Corallo è tuttora 0522-857222, mentre la famiglia della signora Rosanna, faceva e tuttora ha in funzione l’utenza fissa 857722. Allora, è capitato che nel cuore della notte chiamasse un amante del ballo dicendo: "Pronto Corallo si balla?". Risposta della signora, in dialetto reggiano che stava dormendo: "Saghè as bala? Dei dei, che as lavoura da’ la mateina a la sira". Ma non è finita, il ‘siparietto‘ continuava quando uno cercava Gianni (Zambelli uno dei titolari) perché essendo il dj aveva dimenticato le cuffie in consolle o anche solo chi cercava il Gianni per la serata.

Non sapendo che anche il figlio della signora Rosanna si chiama Gianni. All’ennesima telefonata, la risposta "Ma as pol saveir che Gianni al pesca". Arriva l’era delle badanti, quando il Corallo apre la domenica pomeriggio per favorire le assistenti in ‘libera uscita‘. Chiama una moglie: "Me mari as ciama, al degà bein ad gir a ca’, perché la peina avu’ un infert". Mancherà a molti il fascino del Corallo, anche a quella ‘antica‘ famiglia.

gi. fi.