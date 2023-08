IL CORDOGLIO

Confconsumatori Parma piange la morte di Arcangelo Cocconcelli, illustre personaggio politico a lungo attivo a Parma e Reggio-Emilia, che da decenni era socio dell’Associazione e che da circa sei anni era stato inoltre nominato come componente del Comitato di garanzia nazionale della stessa. La sua grande passione civica e politica, l’interesse per i diritti dei cittadini lo hanno portato a un impegno di elevata importanza anche all’interno di Confconsumatori. Il presidente Marco Festelli, la presidente onoraria Mara Colla e tutto il consiglio direttivo si stringono in un sentito abbraccio alla famiglia Cocconcelli. Ad Angelo va, per la passione profusa, il ringraziamento più sincero da parte di tutta l’Associazione e dei suoi 32mila soci.