Il cordoglio del paese per Albertina Rovesti. Oggi alle 14.30 i funerali

A lungo aveva lavorato al servizio dei cittadini, svolgendo pure volontariato. Albertina Rovesti, 76 anni, è stata vinta da malattia. Abitava in centro a Guastalla. Era stata un’assistente sanitaria all’Igiene Pubblica dell’Azienda Usl, a Guastalla, occupandosi in particolare delle vaccinazioni. Ma era stata anche impegnata come volontaria in parrocchia: lettrice durante le funzioni religiose, oltre che ministero straordinario dell’Eucarestia. Lascia il marito Fausto Franzosi (noto fotografo e autore di vari reportage su storia e cultura locale), un fratello e altri parenti. I funerali oggi alle 14,30 dall’ospedale di Guastalla con una sosta davanti al santuario della Beata Vergine della Porta, prima della messa in duomo.