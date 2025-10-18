Il Coro Bismantova festeggia i suoi primi 50 anni

Il Coro Bismantova, nato nel 1975, venerdì prossimo alle ore 21 celebrerà il suo 50° anniversario nel Teatro Bismantova. La serata, ad ingresso gratuito, si annuncia emozionante perché con il concerto "E...siamo ancora qui", i coristi avranno nodo di ricordare le voci di alcuni amici fondatori scomparsi. Verrà eseguito un excursus dei brani che hanno segnato questa lunga storia del ‘Bismantova’, che si è sviluppata e intrecciata con quella di Castelnovo. Diretto fin dalla sua nascita, nel 1975, da Giovanni Baroni, il Coro Bismantova proporrà, in occasione di questo concerto straordinario, alcuni dei brani più importanti della sua storia. Per l’occasione il coro sarà anche accompagnato da una sezione strumentale con musicisti nati e cresciuti nel territorio. Una serata di festa della comunità che si concluderà con la presentazione di un nuovo libro che racconta la storia del coro.

La corale è una formazione canora a quattro voci virili: nei primi anni ha eseguito quasi esclusivamente i canti del repertorio classico montanaro italiano. Poi, nella ricerca di una propria e personale fisionomia, pur non tralasciando mai l’esecuzione dei brani tradizionali, si è dedicato più ampiamente alla ricerca e allo studio di canti popolari italiani e stranieri facendo anche diverse tournée all’estero. Ha partecipato a concerti e rassegne corali in ogni parte d’Italia, ed ha compiuto tournée in Belgio, Romania, Francia, Svizzera, Danimarca, Germania, Slovacchia, Portogallo, Croazia, Bosnia-Erzegovina, Grecia, Spagna, Bielorussia e in Brasile. Dal 1981 organizza a Castelnovo Monti, nel mese di luglio, la "Rassegna Corale Castelnovese" un importante raduno corale a carattere nazionale ed internazionale.

A partire dal 1999 il ‘Bismantova’ si occupa di un altro importante evento culturale intitolato "Parole e Immagini in Concerto" che ha visto negli anni la collaborazione con importanti artisti come Ivana Monti, Marina Coli, Mara Redeghieri, Giovanni Lindo Ferretti e lo scialpinista Toni Valeruz. In mezzo secolo d attività il Coro Bismantova ha saputo rinnovarsi, però senza mai abbandonare le sue origini.

Settimo Baisi