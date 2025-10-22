Il coro canta con i segni. Bimbi oltre ogni barriera

Straordinaria esperienza del coro Voci e Mani Bianche di Carpi, attivo nell’ambito dell’istituto ‘Figlie della Provvidenza per le sordomute’, che educa bambini con sordità lievi e anche gravi, insieme a coetanei normodotati, in un approccio strettamente inclusivo e vincente. L’esempio di come musica, canto e collaborazione possano avere effetti fortemente positivo è stato dimostrato al concerto che il coro ha tenuto alla chiesa di Sant’Andrea a Gualtieri, in occasione della tradizionale fiera di ottobre.

Un pubblico numeroso ha assistito all’esibizione, diretta dalla reggiana Sara Fornaciari e accompagnato alle tastiere da Claudia Galeotti, grazie all’evento organizzato dall’associazione Serassi. Con il canto, il bambino sordo impara ad articolare i fonemi, potendo così parlare, dialogare, giocare, crescere con gli udenti, imparando a vivere nella società e a non isolarsi. Un progetto nato dall’esperienza venezuelana della Manos Blancas, sperimentando il mondo musicale con i bimbi sordi. Ne è scaturito un percorso ricco e stimolante, che attraversa il suono e la parole, le note, il movimento, fino al gesto e l’emozione. L’esperienza ha dato ottimi risultati anche nel campo dell’integrazione, permettendo ai bambini non udenti di conoscere e relazionarsi con cori di coetanei udenti, intraprendendo ogni volta un viaggio straordinario. Il coro carpigiano ha spesso collaborato anche con altre formazioni corali, oltre che con varie realtà reggiane, tra cui l’ensemble strumentale Merulo.

Antonio Lecci