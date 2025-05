Il coro dei cento bambini per il Mire

Con l’arrivo della bella stagione si moltiplicano gli eventi all’aperto e le feste nel Reggiano. In città prosegue lo Streeat Food Truck Festival, al parco del Popolo, con sapori dall’Italia e non solo, oltre a birre artigianali italiane e una selezione musicale di qualità. Apecar, carretti, furgoni, roulotte, originali rimorchi attrezzati con piastre, forni, friggitrici e griglie roventi, che si trasformano in truck food per accontentare ogni tipo di palato. Ingresso libero. Stand aperti dalle 11 a mezzanotte. E alle ex Officine Reggiane prosegue Ruf, il Reggiane Urban Fest, allestito al Parco Innovazione con eventi sportivi, artigianato, enogastronomia, cultura urbana, mercatino già dal mattino, nel pomeriggio la musica di "Vino e Vinili" con dj set di Sospeso Brothers, Nic 2 Birilli, Giorgio Lopez, dj Bibo. Attivi gli stand della ristorazione. Oggi alle 17,30 nella chiesa di San Pietro a Reggio va in scena il concerto "Canto per il Mire", organizzato da CuraRE a sostegno del dipartimento Mire-Maternità Infanzia Reggio Emilia. Protagonisti del concerto i cento bambini delle scuole di canto del Coro Scolastico dell’istituto Don Dossetti, del coro CavriCanto di Cavriago e i cori dei corsi Frep base e avanzato del Conservatorio di Reggio-Castelnovo Monti. Nell’ambito delle Notti dei Musei, oggi dalle 10,30 alle 13 a Palazzo dei Musei a Reggio è in programma una visita guidata e itinerante alle mostre inaugurate per Fotografia Europea, alle 11,30 visita alla mostra su Luigi Ghirri. Eventi anche alla Collezione Maramotti, Musei Civici, Spazio Gerra. A Bagnolo si torna indietro nel tempo con "Baniolum Barbaricum", festival dell’Alto Medioevo e delle invasioni barbariche ospitato al parco Europa per far conoscere meglio la storia, quella meno conosciuta, spesso ignorata o affrontata con superficialità, ma di fondamentale importanza perché alla base della formazione culturale e sociale europea. In questa edizione si punta agli ultimi vent’anni dell’Impero Romano d’Occidente, gli anni del Chaos, dalla morte di Attila alla deposizione dell’ultimo imperatore Romolo Augusto, tra spettacoli, rievocazioni, eventi per bambini, musica, spazi gastronomici. A Rolo prosegue oggi la festa gastronomica dei primi piatti con cucina a pranzo e cena, oltre a musica dal vivo nell’area sportiva di via Pertini. A Campagnola proseguono "Le notti del salame" al parco della Resistenza con gli stand della ristorazione e il concerto de Le Cagne Pelose. Ad Albinea oggi prosegue il "Sopra le righe festival" alla biblioteca comunale e in altre aree del paese, tra elaborazioni ludiche digitali, uscite metaboliche, laboratori, scacchi giganti (tel. 0522-590232).

Antonio Lecci