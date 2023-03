Il coro dice addio a Giampietro Crema

Ha destato vasto cordoglio anche nella Bassa Reggiana la scomparsa di Giampietro Crema, 83 anni, a lungo agricoltore ma conosciuto per essere stato per molti anni un componente del coro parrocchiale e del coro civico di Guastalla, la cittadina dove aveva abitato prima di trasferirsi a Sorbolo Mezzani, nel Parmense. Aveva cantato anche nel coro dell’ospedale guastallese. Lascia la moglie Marta, il figlio Pierluigi, la sorella Carla, nipoti e altri parenti. I funerali sono fissati per domani, lunedì 13 marzo, alle 14,45 partendo dalla Casa funeraria di Sorbolo. E stasera alle 19,30 viene recitato il rosario nella chiesa parrocchiale di Sorbolo. Eventuali offerte in sua memoria possono essere destinate a opere di bene.