Il Coro Filarmonico ’Gazzotti’ alla basilica della Ghiara

Concerto del Coro Filarmonico di Modena "Luigi Gazzotti", diretto da Giulia Manicardi e accompagnato all’organo da Federico Bigi, stasera alle 21 alla basilica della Ghiara. Titolo della serata è ’Variis Linguis’, che in programma ha musiche di Bach, Tavener, Claas, Bohm, Artley, Whitacre, Grieg, Lauridsen, Gruber. Il coro "Luigi Gazzotti" è stato fondato nel 1923 e dopo cento anni rappresenta ancora una tra le più vivaci realtà culturali della nostra regione. Dal 2001 è diretto da Giulia Manicardi, che ha portato nel repertorio i più importanti titoli della letteratura per coro. Federico Bigi, organista reggiano, è titolare dello strumento nella chiesa dei Santi Donnino e Biagio di Rubiera e contitolare nella chiesa di San Francesco da Paola, in città.