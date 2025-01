Il Coro Mavarta fa tappa a Calerno. Spazio a gospel e note natalizie

Stasera alle 21 alla chiesa di Santa Margherita, a Calerno di Sant’Ilario, la rassegna Soli Deo Gloria propone il concerto del Coro Mavarta diretto da Silvia Perucchetti (foto), con Luca Denti al flauto, Anelio Bosio e Marcello Romani alle percussioni, Vincenzo Grillo alla chitarra e Antonio De Vanna al pianoforte, impegnati in musiche natalizie e gospel, per un evento in collaborazione col corpo filarmonico di Sant’Ilario d’Enza.

Il Coro Mavarta nasce nel 1996 all’interno del locale corpo filarmonico, proponendo un repertorio che spazia dalla polifonia sacra di Bach, Mozart, Jenkins al genere spiritual e gospel, particolarmente frequentato dal Coro grazie anche all’accompagnamento di pianisti jazz quali Roberto Esposito, Alessandro Maruccia e Leonardo Caligiuri. Fra il 2014 e il 2018, insieme al Centro Studi Musica e Grande Guerra, il coro ha approfondito il repertorio della Prima Guerra Mondiale eseguendo in diversi concerti brani da ogni parte del mondo, anche in prima esecuzione moderna, proponendo musiche di compositori come Zandonai, Scott-Gatty, Hamblen, Zardini, Holst, Parry e altri.