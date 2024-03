Il Coro Mondura a Casalgrande

Oggi alle 17 al teatro di Casalgrande si esibisce il Coro Mondura con "E’ stagione di raccolta", uno spettacolo che, attraverso il canto, riesce a dare voce ai racconti presenti nell’omonimo libro scritto da Claudia Sandrini.

Prenotazioni al tel. 334-2555352, con il ricavato al progetto Casalgrande For Live per l’acquisto di un defibrillatore per Villalunga. Il coro Mundura è nato nel gennaio 2004, ha esordito con una propria rassegna, che da allora propone ogni anno, invitando cori provenienti da diverse regioni d’Italia. Il repertorio comprende canti popolari e religiosi prevalentemente emiliani, che narrano storie di vita, di guerra, di amori ed emigrazione, armonizzate a quattro o più voci da musicisti ricercatori, che hanno restituito un’identità al canto popolare, patrimonio di vita di culture e di storia locale. Il coro partecipa arassegne e ha realizzato due spettacoli.