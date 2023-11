Il corso ‘On Focus, fotografi oltre cornice’. Ingresso libero

Domani sera, alle 21 nella splendida cornice di Casa Maffei nella frazione di Roteglia, si terrà il primo appuntamento di ‘On Focus, fotografi oltre cornice’, iniziativa promossa dal gruppo fotografico Look At. Nei prossimi quattro giovedì i fotografi ospiti si racconteranno tramite i loro lavori ed esporranno anche il loro percorso professionale. L’ingresso alle serate è libero. Il primo appuntamento di domani sera sarà con Giulia Testa. Il 16 novembre l’incontro è poi in programma con Elia Dallari, mentre il 23 novembre l’ospite della serata sarà Valerio Bispuri e infine il 30 novembre evento con la presenza di Simone Poletti. Le serate inizieranno sempre alle 21. Per ulteriori informazioni sull’iniziativa del gruppo fotografico è possibile telefonare al numero 3775932018 oppure consultare la pagina Facebook del gruppo fotografico Look At in cui sono riportate pure tutte le altre attività promosse nel corso dell’anno.

m. b.