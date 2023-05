Il Corso partecipa a Fotografia Europea

Figura anche il liceo Rinaldo Corso di Correggio tra le realtà che partecipano a Fotografia Europea, grazie all’esposizione delle foto realizzate dagli studenti. I ragazzi, guidati dalle insegnanti Benedetta Gasparini ed Elisa Ruscelli, hanno realizzato le mostre "Frammenti di comunità" (3 A Classico) e "Divertere–volgere altrove" (3 A Scientifico). Le esposizioni sono state curate e allestite dai ragazzi all’interno dei locali della scuola. L’inaugurazione è fissata per martedì 9 maggio dalle 18,30 alle 21,30 al liceo Corso di via Roma a Correggio. Sarà inoltre l’occasione per assistere alla presentazione teatralizzata della Mostra di Fisica, realizzata dagli studenti guidati dal prof. Riccardo Cardi. Gli studenti hanno catalogato strumenti scientifici seguendo i criteri della catalogazione museale, dando vita a un sito che raccoglie le schede di ciascuno strumento, arricchite di immagini, video e spiegazioni riguardo il funzionamento. Gli strumenti analizzati provengono dal laboratorio di Fisica e risalgono alla seconda metà del XX secolo, andando così ad arricchire la collezione storica del liceo. Apre inoltre il nuovo allestimento museale della Gipsoteca Carmela Adani, artista correggese, tra le maggiori scultrici italiane. E si esibiranno le band del Comitato musica degli studenti e il coro diretto da Pietro Rustichelli.