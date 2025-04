Il corteo compie 50 anni. Novità: c’è anche il coro

di Antonio LecciL’atteso e sempre molto partecipato evento del Primo Maggio, a Santa Vittoria di Gualtieri, compie mezzo secolo. E si festeggia con diverse novità rispetto alle precedenti edizioni. Si tratta di un corteo a tappe musicali proposte dal complesso bandistico vittoriese in occasione della festa dei lavoratori.

Un evento che ogni anno richiama l’attenzione di centinaia di persone, praticamente tutto il paese, che sfilano in corteo tra le varie tappe "gastronomiche" offerte dalle famiglie della zona in collaborazione con aziende locali che mettono a disposizione alimentari per i ricchi rinfreschi nelle varie fermate della formazione musicale.

Tappe che partono dalla colazione per arrivare a prelibatezze e prodotti tipici, con torte fatte in casa, panini, frutta, specialità delle famiglie che ospitano le tappe del corteo, al quale ogni anno prendono parte anche le autorità con sindaco e assessori. Una sfilata che dura praticamente tutta la mattinata, concludendosi con un mini concerto in piazza, in centro al paese, dopo un percorso festoso, con persone di ogni età.

Tra le novità di quest’anno figura la presenza di un coro, diretto da Ilaria Cavalca, che durante il corteo intona i brani che le mondine vittorine cantavano nelle strade della frazione in occasione del Primo Maggio. E poi una mostra fotografica (foto in basso) dedicata proprio ai 50 anni del "Primo Maggio in musica", allestita all’ex scuola elementare di Santa Vittoria, visitabile anche domani dalle 15 alle 18,30.

Gli appuntamenti culturali proseguiranno anche domenica 4 maggio alle 17 si svolge una tavola rotonda su "Primo Maggio: paese, musica e festa", seguita da un rinfresco per tutti i partecipanti offerto dalla banda, dalla scuola di musica e dal circolo Al Palazzo. Gli eventi sono promossi in collaborazione con il Comune e con l’associazione Santa Vittoria Tuttinsieme.