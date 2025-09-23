Il corteo con slogan e striscioni: "Verità e giustizia per Claudio. Non era un pericolo, era disarmato"

Per due ore hanno urlato: "Verità, verità". Hanno sfilato da piazza del Tricolore, lungo la via Emilia, fino a piazza del Monte e via Crispi, per poi arrivare in piazza della Vittoria. Antonio Citro, il figlio 18enne di Claudio, ha voluto organizzare ieri pomeriggio dalle 16 alle 18 una manifestazione in ricordo del padre morto dopo l’uso del taser da parte della polizia di Stato che lo aveva raggiunto a Massenzatico a seguito di segnalazioni che lo descrivevano esagitato. Insieme al ragazzo, sono scesi in strada i suoi giovani amici. Hanno portato in corteo striscioni in rima che invocano giustizia: "Non era un pericolo, non era armato, è stato ammazzato, chiediamo che l’accaduto non sia insabbiato". Uno era rivolto alle forze dell’ordine: "Proteggi la vita, non farla finire, se porti una divisa non farla ferire". Un altro recitava: "La sua memoria non morirà, finché la nostra voce griderà: verità, giustizia". Poi: "Un uomo è caduto per uno sbaglio dello Stato, che non sia morto invano, per questo giustizia vogliamo". Ancora: "Non basta un taser a spegner la vita, non basta il silenzio a curare la ferita". La protesta ha anche visto alternarsi cori col megafono: "Chi ha sbagliato? Deve pagare. La divisa hanno sporcato con un’azione che noi condanniamo. Giudicare la persona non è un nostro affare ma lo Stato doveva vegliare". I manifestanti hanno voluto unire anche un messaggio di umanità per trovare un minimo comune denominatore oltre le singole posizioni. La riflessione è stata letta in piazza della Vittoria da Antonietta Ferrari, che h aaccompagnato i ragazzi in centro e ha coordinato la manifestazione organizzata da Antonio Citro. È stato rivolto un pensiero all’insegna della comprensione anche per le forze dell’ordine: "Se ci ricordassimo di essere persone e non figurine, ruoli, posizioni; se ci ricordassimo che dietro a una persona in difficoltà o a un pregiudicato c’è un padre, qualcuno amato; che dietro a un poliziotto col taser c’è forse un uomo che non dorme questa notte e tiene la mano di sua moglie perché ha paura. Se ci ricordassimo tutto questo, allora abbandoneremmo la paura, torneremmo alla speranza, perché l’essenza dei veri esseri umani è trasformare il male in bene".

Alessandra Codeluppi