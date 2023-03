Il corteo femminista di "Non Una di Meno"

Il corteo transfemminista in centro storico nel giorno della festa della donna mercoledì a Reggio è stato organizzato da "Non Una Di Meno" e non dall’associazione Nondasola come riportato erroneamente a pagina 3 del Carlino di ieri.

Inoltre, riguardo alla manifestazione dello scorso 3 marzo abbiamo erronamente scritto che fosse stato organizzato da "Fridays for Future", collettivo che ora è invece confluito nel gruppo Exctinction Rebellion che è la denominazione corretta. Ci scusiamo coi lettori e con gli interessati.