Il corteo: "Fermiamo la barbarie". Cgil, scende in piazza Landini

Un corteo come "atto di ribellione politica importante, contro quello che non abbiamo pudore a definire genocidio, per dare la scossa al sistema politico e all’opinione pubblica".

Il segretario provinciale della Cgil Cristian Sesena chiama la cittadinanza a una grande partecipazione al corteo ‘Fermiamo la barbarie’, domani a Reggio, in contrasto alla catastrofe umanitaria in atto a Gaza, come conseguenza delle decisioni del Governo di Israele. Promossa dalla Cgil di Reggio, che con tutto il sindacato nazionale sostiene Global Sumud Flotilla, la protesta vuole scuotere le coscienze nei confronti del "pericolo reale di vedere scomparire un Paese e una popolazione – dichiara Sesena – nei quali si contano a oggi 63mila morti, di cui 13mila bambini. Europa e Stati Uniti continuano a intrattenere rapporti con il governo di Israele come se nulla fosse".

Tre i momenti fondamentali. Alle 16.30, concentramento dei partecipanti alla Gabella di via Roma, a cui seguirà alle 16.45 la partenza della sfilata che attraverserà le principali piazze della città, per poi convergere tutti insieme alle 17.30 in piazza Martiri del 7 Luglio, dove prenderà la parola Maurizio Landini, segretario nazionale Cgil, e Rossella Miccio, presidente Emergency nazionale, nell’ambito del festival di Emergency, "punto di connessione fra la nostra iniziativa e il festival", prosegue Sesena. È il momento, esorta il segretario, di alzare la voce per chi voce non ha. Per gli abitanti di Gaza e Cisgiordania, "contro il supporto criminale statunitense e l’inerme politica internazionale, e contro una situazione, che con i fatti gravissimi del 7 Ottobre conserva un filo sempre più tenue".

l.m.f.