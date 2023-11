Il corteo in rosso contro la violenza: "Troppe donne ancora nel mirino. È ora di un cambiamento culturale"

Con una camminata in rosso, la città intende confermare il suo ’no’ alla violenza di genere. Questo è l’appuntamento fissato per il prossimo 25 novembre 2023, data in cui ricorre la Giornata mondiale contro la violenza sulle donne, alle 11 in piazza Prampolini.

Partendo dal Municipio, il corteo percorrerà via Emilia Santo Stefano, via Mazzini, corso Cairoli, piazza della Vittoria, piazza Martiri del 7 luglio, via Crispi per tornare nuovamente in piazza Prampolini. L’invito è a partecipare indossando un indumento rosso.

"La frequenza e la trasversalità con cui avvengono i femminicidi in tutta Italia, ma anche nel mondo, le numerose violenze sessuali, i tanti episodi di revenge porn testimoniano che la violenza ha radici strutturali e culturali, una cultura costruita nel corso del tempo e di cui siamo imbevuti e imbevute tutti e tutte noi – dicono le assessore alle Pari opportunità Annalisa Rabitti e a Educazione e conoscenza Raffaella Curioni".

"Crediamo sia giunto il tempo di accelerare quel cambiamento culturale necessario per poter riuscire a radicare una cultura del rispetto e delle pari opportunità, ma per farlo è necessario unire le voci e le presenze, maschi e femmine, uomini e donne, giovani e meno giovani, associazionismo, mondo dello sport, istituzioni e cittadinanza" aggiungono.

Ad oggi sono numerose le realtà tra associazioni, enti, scuole e soggetti del territorio che hanno già comunicato la loro presenza alla manifestazione: è ancora possibile sottoscrivere l’adesione pubblica all’iniziativa inviando una mail a ufficio.pariopportunita@comune.re.it.