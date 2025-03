Il corteo per le donne: "Sicurezza, educazione, parità di salario e autodeterminazione"

Qualche centinaio le persone – donne e uomini di ogni età – che in piazza Martiri del 7 luglio ieri pomeriggio si sono ritrovate per ribadire la parità di genere in occasione della Giornata internazionale della donna, per poi avviarsi in corteo alla volta della stazione storica.

Presenti alla manifestazione alcune autorità cittadine, tra cui le assessore comunali Carlotta Bonvicini e Annalisa Rabitti, il segretario provinciale del Pd Massimo Gazza, l’ex parlamentare Pd Antonella Incerti.

Diverse le realtà di movimento, i collettivi, le associazioni e i sindacati che hanno preso parte alla mobilitazione dell’8 marzo.

"Aver riconosciuto, da parte del Governo, con un disegno di legge il reato di femminicidio – ha commentato Sarha Mineo, presidente di NonDaSola – non produce gli effetti che noi da tempo aspettiamo. Non basta introdurre una fattispecie di reato, rendere più dure le sanzioni, quando resta il fatto che l’omicidio è già avvenuto. È sulla prevenzione che bisogna investire e lavorare, perché in questi casi l’assassino ha le chiavi di casa. Le donne che si trovano in difficoltà hanno bisogno di un sostegno, di un lavoro, di una casa, di servizi per i figli. Certamente riconoscere che il femminicidio è un delitto con specifiche caratteristiche è importante, ma ci sono molte priorità sulle quali intervenire".

Carla Ruffini dell’associazione Non una di meno ha aggiunto: "Chi sostiene la cultura patriarcale parla della sicurezza come ordine, controllo, repressione e punizione. La sicurezza è invece l’educazione alla sessualità, alle emozioni, e al consenso come materia scolastica, già a partire dalle elementari. La sicurezza sono i servizi sociali, i centri antiviolenza, il diritto alla salute e all’autodeterminazione, l’aborto libero, sicuro e gratuito. La sicurezza è finanziare veri percorsi di autonomia e uscita da relazioni violente, fermare la vittimizzazione secondaria. La sicurezza è un salario dignitoso, un piano casa, quartieri vivibili con spazi verdi dove socializzare per sconfiggere solitudine ed emarginazione. Per il nono anno consecutivo lasciamo le mimose crescere sulle piante e chiamiamo a uno sciopero transfemminista dal lavoro produttivo, dal lavoro di cura e dai consumi. Per abbattere i ruoli e le aspettative di genere, per boicottare un sistema sociale violento e autoritario. Vogliamo rendere visibile e riconosciuto ogni forma di lavoro essenziale, precario e di sfruttamento".