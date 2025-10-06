Il corto circuito per l’imposta dovuta. Una storia di strappi e incomprensioni

Il contenzioso sull’Imu tra Comune e la chiesa si trascina da 15 anni. La parrocchia di Sant’Eulalia – come spiega il parroco – non vuole esenzioni non previste dalla legge: versa ogni anno alle casse comunali oltre 21mila euro di Imu per gli immobili: "Non solo quelli destinati ad attività commerciale, ma anche quelli vuoti e quelli dati in affitto alle famiglie".

I locali ad utilizzo promiscuo (il Piccolo Teatro e la palestra) sono esenti per le attività pastorali, mentre pagano quando vi si svolgono le attività teatrali e sportive. La Parrocchia chiede semplicemente di pagare l’Imu per il tempo e gli spazi in cui i locali sono utilizzati per le attività non pastorali. E questo perché, come spiega il don Borciani, "la legge sull’Imu lo consente, e in provincia ci sono già diversi esempi del genere. L’amministrazione comunale invece applica l’imposta sul totale, rifiutando di applicare il semplice criterio ripetutamente proposto".

Il primo settembre una sentenza della Corte tributaria di appello – relativa agli anni fiscali 2013-15, con un contenzioso da 60mila euro –, ha riconosciuto la legittimità della posizione della parrocchia, imponendo al Comune di annullare le richieste di Imu per quegli anni. Il Comune però intende fare ricorso in Cassazione.

f. c.