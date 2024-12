Il ’corto’ vincente del Festival

Domani alle 21, al cinema Apollo di Albinea verrà proiettato il film "La cosa più importante" di Davide Ghizzoni e Mariangela Simonazzi, dell’associazione reggiana Valore aggiunto. Il cortometraggio ha ottenuto il premio della giuria popolare all’edizione 2024 del Reggio Film Festival. Protagonisti sono Salvatore Langella, Monica Morini e Gabriele Parrillo. La storia racconta di un investigatore privato, che viene contattato per risolvere il caso di una ragazza scomparsa. In corsa contro il tempo indagherà sulla sua vita, cercando quel dettaglio che potrebbe salvarla. Ma la ricerca lo porterà a una verità del tutto inattesa. "Abbiamo ottenuto nomination e superato selezioni severe, ma il riconoscimento per noi più importante viene dalla nostra città con la selezione al Reggio Film Festival" ha detto la presidente di Valore aggiunto, Mariangela Simonazzi.