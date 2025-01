Il Cosenza di Alvini resta a 18 punti

La Prima Sezione del Collegio di Garanzia del Coni ha respinto il ricorso del Cosenza che resta così in coda alla classifica di B (18 punti) con una penalizzazione di 4 lunghezze per violazioni di natura amministrativa. Il Collegio ha disposto anche la compensazione delle spese del giudizio. Si tratta di una notizia molto importante per la Reggiana che con il Cosenza - guidato dall’ex granata Alvini – condivide lo stesso obiettivo salvezza e lo scorso 29 ottobre aveva perso il primo scontro diretto al ‘Città del Tricolore’ per 1 a 0 (rete di Ricciardi).