"Il costo della benzina? È una speculazione"

Guerra, caro energia, accise... I benzinai come vivono l’aumento dei prezzi dei carburanti?

"Fare il benzinaio è sempre meno agevole, sia per il reddito, sia per il tipo di lavoro", replica Lorenzo Reggiani, coordinatore provinciale Faib (Federazione autonoma italiana benzinai) Confesercenti Reggio Emilia.

Oggi qual è la scelta meno onerosa per l’automobilista: benzina, diesel, gpl o metano?

"Probabilmente oggi non conviene nulla... Ma se dobbiamo scegliere diciamo la benzina, o elettrico e benzina, almeno finché non torneremo a una pseudonormalita. C’è chi inizia a non fare il pieno di metano o gpl".

Per gli autotrasportatori la scelta tradizionale è il gasolio.

"Con questi livelli di prezzo sono messi male. Di conseguenza aumentano i prezzi dei prodotti trasportati e l’inflazione...".

Chi sta guadagnando dai prezzi alti dei carburanti?

"Certo non i benzinai. Guadagnano i produttori di petrolio, che lo estraggono al solito costo, e le compagnie che producono benzina, ma credo che oggi chi ci guadagna di più siano i trader internazionali, che scommettono su un alto livello del prezzo delle benzine".

Ma sono corretti i prezzi?

"Dal punto di vista del prodotto non ci sarebbero motivi per prezzi così alti visto il prezzo del petrolio sotto gli 80 dollari al barile (a febbraio era sopra 100). E’ tutta speculazione che si riverbera su acquirente finale e benzinaio, probabilmente anche chi fa commercio di prodotti petroliferi non ride".

Il benzinaio che ruolo ha in questa situazione?

"I benzinai lavorano in comodato gratuito con fornitura obbligatoria. L’impianto appartiene alla compagnia o ad un terzo, il benzinaio prende in comodato gratuito le attrezzature, ma ha l’obbligo di acquistare il prodotto solo da quella compagnia e alle loro condizioni. Può influire pochissimo se non nulla sul prezzo finale".

Quindi non aumentano i guadagni del benzinaio?

"Il benzinaio non guadagna di più se salgono i prezzi, ma se vende più benzina. Togliere le accise, quindi abbassare il prezzo era una manna perché meno costa il mio prodotto, più ne vendo e più guadagno, indipendentemente dal prezzo finale".

Cosa guadagna un benzinaio?

"I famosi 3,5 euro di ricavo lordo su mille litri di benzina a self service. O 5 euro lordi per mille litri se il pieno lo fa il gestore".

Quanta benzina vende un distributore in un anno?

"Tra 1 e 1,2 milioni di litri, ma è la media. Con mezzo milione sei sotto al limite della sussistenza"

Le pompe bianche riescono a intervenire di più sui prezzi.

"Hanno più margine. Loro comprano direttamente dalla raffineria e trovano un prodotto a prezzo inferiore, magari dalla stessa compagnia petrolifera, rispetto a quello imposto al benzinaio".

La benzina in Italia è sempre più cara rispetto all’estero?

"Qualcosa è cambiato. In Francia ci sono stati ritocchi, ricordiamo la protesta dei gilet gialli. Oggi la benzina a Parigi costa 20-30 centesimi in meno rispetto all’Italia. E siamo in pratica alla pari con la Svizzera ma i redditi lì sono ben diversi".

I politici fanno grandi promesse, poi vanno al governo e ripristinano le accise.

"Sulla benzina si scarica una buona parte del gettito fiscale... Difficile immaginare come gestire la transizione per superare questa situazione".

Paolo Patria