Il Covid rialza la testa: "Ora cento ricoverati". Appello per il vaccino: "Le dosi ci sono già"

Oltre cento persone sono in questo momento ricoverate per Covid negli ospedali reggiani. Il virus - variante Eg5 - continua a circolare, e con l’arrivo dell’autunno la sua diffusione è sempre più intensa ma sono ancora basse le percentuali di chi richiede il siero. Restano troppi i soggetti che non si sono ancora vaccinati ma che dovrebbero, specialmente fragili, anziani over 60 anni e donne incinte.

"Il Covid sta rialzando la testa, c’è una certa preoccupazione. Noi abbiamo ordinato le stesse dosi dello scorso anno ma tra i cittadini ci sono resistenze, diffidenza e paura; la non obbligatorietà fa sì che in tanti sottovalutino l’infezione. I visitatori in ospedale spesso tolgono le mascherine, non disinfettano le mani, magari proprio quando vanno a trovare degli anziani. In realtà anche chi è in buona salute e si infetta ha febbre alta, dolore alla testa… non è una passeggiata e lascia stanchezza profusa per molto tempo", così la direttrice generale dell’Ausl Cristina Marchesi ieri in conferenza stampa ha spiegato, insieme ad altri dirigenti dell’Azienda sanitaria, come passati i mesi terribili della Pandemia, in molti pensino che il Covid sia "solo una semplice influenza".

"I decessi sono fortunatamente calati dagli 889 del 2020 (sottostimati per la difficoltà a fare i tamponi) ma quest’anno sono già 71. In ottobre avevamo 90 ricoveri, che sono scesi ma stiamo nuovamente salendo: dal 20 novembre ad oggi, da 78 casi siamo saliti a 101 positivi ricoverati". Giorgio Mazzi, direttore del Presidio ospedaliero provinciale, ha dato cifre impressionanti sugli accessi in ospedale: "Il 15% è positivo… Martedì c’erano 5 ricoverati in terapia intensiva di cui 2 intubati; abbiamo quasi cento posti letto occupati: il 6,7% in Area Medica" che tolgono spazio ad altri pazienti, dato che si debbono creare nei reparti le "bolle di isolamento". La campagna vaccinale non decolla anche se "il siero è l’arma più potente che abbiamo: è un muro protettivo del sistema immunitario, ma va mantenuto efficiente - dice il Marco Massari, primario del Reparto malattie infettive del S. Maria Nuova - Il vaccino è sicuro ed efficace verso le varianti circolanti: Omicron e tutti i suoi figli. Come il vaccino anti-infuenzale, non ha il 100% di protezione, ma riduce significativamente gli effetti negativi e il long covid".

L’appello è semplice: vaccinarsi. Sono disponibili il vaccino anti-influenzale e il vaccino anti-Covid anche insieme, gratuitamente; il richiamo è raccomandato a distanza di 6 mesi dall’ultima dose. Dove richiederlo? Al proprio medico di base e dal pediatra di libera scelta; nelle farmacie che aderiscono alla campagna; negli ambulatori del Servizio di Igiene Pubblica; negli ambulatori di Pediatria di Comunità Ausl.

La vaccinazione covid-19, in particolare, può essere richiesta ed è gratuita per tutti, raccomandata prioritariamente alle categorie di cittadini individuate nella circolare ministeriale: persone over 60; fragili di età compresa tra i 6 mesi e i 59 anni; ospiti delle strutture per lungodegenti; donne che si trovano in qualsiasi trimestre della gravidanza o nel periodo post partum comprese le donne in allattamento; operatori sanitari e sociosanitari. Per i bambini dai 6 mesi ai 4 anni compresi che non hanno completato un ciclo primario di vaccinazione o senza storia di infezione pregressa da Sars‐CoV‐2, sono previste, invece, 3 dosi (di cui la seconda a 3 settimane dalla prima e la terza a 8 settimane dalla seconda).