Il crac del gruppo Burani : "L’impennata delle azioni e il successivo crollo in borsa"

È proseguito con la testimonianza di Luigi Manelli, commercialista e revisore dei conti, consulente della Procura e della parte civile Mariella Burani fashion group, il processo che vede imputati per bancarotta fraudolenta gli ex vertici della casa di moda di Cavriago.

Walter Burani e il figlio Giovanni, ex presidente ed ex amministratore delegato, devono rispondere delle condotte come amministratori di ‘Design & licenses’ e di ‘Mariella Burani fashion group’ tra il 2005 e il 2009. Padre e figlio erano stati rinviati a giudizio nel febbraio 2021: si tratta di un procedimento diverso e parallelo a quello principale che vide la loro condanna a 6 anni da parte del tribunale di Milano, confermata nel 2019 dalla Cassazione, per il dissesto da 481 milioni causato all’azienda.

Il processo tuttora aperto a Reggio nasce dalle segnalazioni che i tre commercialisti Franco Cadoppi, Giovanni Crotti ed Elena Costetti, curatori di Mbfg assistiti dall’avvocato Alberto Sirani, e anche l’avvocato Giulia Spaggiari, fecero su "complesse operazioni di acquisto e vendita di Antichi Pellettieri, mediante uno scriteriato ricorso al credito bancario, che contribuirono a causare sia il fallimento di D&l e di Mbfg".

Si registrò anche l’ingresso di LCapital, società finanziaria dell’orbita Lvmh, ovvero il gruppo del lusso Luis Vuitton. Davanti al collegio presieduto da Cristina Beretti, a latere Maria La Nave e Matteo Gambarati, e al pm Stefano Finocchiaro, Manelli ha analizzato gli impatti delle operazioni contestate sui bilanci di D&L e di Mbfg, parlando di un danno diretto di D&L pari a quasi 29 milioni e di 40,8 milioni per Mbfg.

Il consulente ha riferito che, sulla base delle evidenze, il dissesto delle due società avvenne tra il 2004 e il 2005.

Ha spiegato che le operazioni "che coinvolgono le azioni di Antichi Pellettieri fatte da D&l sono diverse e hanno come controparte sia soggetti terzi sia soggetti che sono parte dell’accordo fatto con Lcapital". Secondo la ricostruzione accusatoria, quest’ultima comprò le azioni di una società del gruppo Burani, ma i titolari della maison non comunicarono il patto parasociale che precedeva per la società della galassia Vuitton la possibilità di uscire entro un certo periodo in modo vantaggioso: Lcapital spese 18,7 milioni, ma uscì dopo tre anni incassandone più del doppio. È stato ripercorso il valore delle azioni Mbfg in Borsa: "Il 29 settembre 2005 si attestavano a 11 euro, crebbero in concomitanza dell’ingresso di Lcapital, raggiunsero il picco di 27 euro nel luglio 2007, poi scesero a meno di 5 euro nel luglio 2009".

La caduta del titolo "cominciò quando Lcapital ufficializzò la sua uscita: il mercato reagì negativamente".

Secondo quanto dichiarò nel 2021 l’avvocato difensore Stefano Borella, "l’indebitamento di D&l era fisiologico in un’ottica di operazioni infragruppo, perché il maggior debito di D&l rimase in capo a Mbfg che poi coprì l’indebitamento".