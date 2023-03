"Il crack ha effetti devastanti, ma se ne parla troppo poco"

"Il crack ha effetti devastanti. Di questa droga i mafiosi nigeriani hanno una bella fetta di mercato: attraverso le modalità di vendita, fregano i nostri ragazzi. Eppure non se ne parla". Toni accorati quelli dell’investigatore IMD (acronimo per motivi di sicurezza) che ha lavorato a Palermo nella Catturandi, sezione della squadra mobile in cui partecipò all’arresto di boss del calibro di Giovanni Brusca e Bernardo Provenzano. Ma tra il 2014 e il 2015 nel capoluogo siciliano si verificarono pure aggressioni che coinvolgevano nigeriani legati alla Black Axe, una delle confraternite mafiose del Paese africano. Grazie al suo lavoro di poliziotto l’ispettore IMD ha scritto il libro ‘Mafia nigeriana’ (editore Flaccovio), in cui tratteggia le caratteristiche dei cult e le attività criminali svolte in Italia e all’estero. Il volume è stato presentato a Poviglio giovedì sera nell’ambito del festival ‘Noi contro le mafie’, organizzato dalla Provincia con la direzione scientifica di Antonio Nicaso e quella del settore educativo affidata a Rosa Frammartino. Nel centro culturale, dopo il saluto del sindaco Cristina Ferraroni, IMD ha spiegato l’operato delle confraternite, intervistato dalla giornalista di Carlino Reggio Alessandra Codeluppi. Sulle dinamiche dello spaccio, ha spiegato come "all’inizio il crack, poco costoso, viene regalato in aggiunta alla marijuana. Poi il vantaggio per il nigeriano è di vendere di più e spendere meno. Ho conosciuto 15enni distrutti dalla droga: talvolta ho dovuto annunciare ai genitori che loro figlio fosse morto e ho pianto insieme a loro". Infine, il punto sui processi scaturiti da tre operazioni della polizia svelando la presenza della mafia nigeriana anche a Reggio: dallo scontro tra i Vikings e gli Eiye, fino all’azione di capi ed elementi organici ai Black Axe e ai Maphite. Si riorganizzeranno dopo le retate di arresti? "Il nostro sistema di intelligence è centralizzato e può monitorare gli spostamenti, inoltre abbiamo rapporti con la magistratura nigeriana. Ma le confraternite sono fluide: se i vertici di Cosa nostra durano decenni, il capo di un cult viene eletto ogni due anni. Abbiamo gli anticorpi, ma occorre stare attenti. Loro vengono in Italia perché in un mondo globalizzato è impossibile fermarli".