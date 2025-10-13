Identità a tavola

Valerio Baroncini
Identità a tavola
ReggioEmilia
CronacaIl Credem apre al pubblico le sue ’Officine’
13 ott 2025
REDAZIONE REGGIO EMILIA
Il Credem apre al pubblico le sue 'Officine'

In programma nel pomeriggio due visite al Capannone 17 nell’ambito di ’È Cultura’

In programma nel pomeriggio due visite al Capannone 17 nell'ambito di 'È Cultura'

In programma nel pomeriggio due visite al Capannone 17 nell’ambito di ’È Cultura’

Fino al 18 ottobre Credem organizza una serie di eventi nell’ambito della terza edizione di “E’ Cultura”, manifestazione diffusa su tutto il territorio nazionale promossa dall’Associazione Bancaria Italiana e dall’Associazione di Fondazioni e di Casse di Risparmio (Acri).

Dopo la riuscita ostensione dei due splendidi arazzi restaurati (parte della collezione privata) nella sede di Palazzo Spalletti Trivelli in via Emilia San Pietro 4 (foto), oggi – alle 16.30 e alle 17.30 – sarà possibile visitare per la prima volta Officine Credem, sede del Gruppo dedicata a innovazione, collaborazione, crescita e creazione di valore. In questa occasione sarà possibile scoprire anche il Reggiane Parco Innovazione, un polo d’eccellenza in cui storia e tecnologia convivono. Credem promuove altri tre eventi a Palermo, Borgo Mantovano e Cento.

Nell’appuntamento più vicino a noi, venerdì 17 ottobre alle ore 17 e alle ore 18.30 sarà possibile visitare la mostra “Domina Aeterna. Matilde di Canossa oltre il suo tempo” allestita all’interno delle sale del Museo del Po di Revere, a Borgo Mantovano. Gli scatti del fotografo Erik Messori condurranno il visitatore lungo la Via Matildica del Volto Santo che parte da Mantova, luogo natio di Matilde Canossa, e arriva al labirinto scolpito sulla facciata del Duomo di Lucca. Credem celebra tramite l’iniziativa una vera e propria icona del Medioevo reggiano e offre al pubblico la possibilità di visitarla insieme ad Erik Messori.

Sabato 18 ottobre Credem aprirà dalle 10 alle 18 Palazzo Rusconi a Cento, in Corso del Guercino 32. All’interno dello splendido palazzo ultimato nel 1766 e situato nel cuore della città, si potranno ammirare nel salone di rappresentanza e in altri ambienti del piano nobile, opere rappresentative dell’arte centese, da Guercino ai suoi nipoti, Cesare e Benedetto Gennari, fino ad Aroldo Bonzagni.

