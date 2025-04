Il Credem chiude la storica filiale di Calerno. Resterà il bancomat, servizi trasferiti a Sant’Ilario

L’agenzia Credem di Calerno se ne va, cittadini preoccupati e dispiaciuti. Dal 16 maggio la banca chiuderà i battenti per motivi organizzativi. Lo stesso istituto di credito con una lettera lo ha comunicato ai propri clienti, che potranno – senza alcun costo o incombenza – rivolgersi alla filiale di Sant’Ilario, in via Roma 27. Dal 19 maggio i clienti potranno visualizzare le nuove coordinate Iban sui servizi on line (Internet Banking o Business On) o, in alternativa, ci si potrà rivolgere al servizio clienti (tel 800.27.33.36) o alla nuova filiale. La notizia ha colto di sorpresa i cittadini di Calerno. Anche i consiglieri di Alternativa Civica per Sant’Ilario e Calerno si dicono preoccupati. "Siamo consapevoli dell’autonomia decisionale in capo ai manager, i quali avranno logiche aziendali su cui noi non abbiamo alcun diritto di interferire, tuttavia si tratta pur sempre di un servizio pubblico di fondamentale importanza. Pertanto chiediamo, nel limite del nostro ambito, di rivedere tale decisione tenendo in considerazione le legittime preoccupazioni dei cittadini/clienti".

Parola al sindaco Marcello Moretti: "L’istituto di credito mi ha incontrato per tempo personalmente per informare della scelta di concentrare il personale su Sant’Ilario, con l’intento di ampliare e consolidare i servizi offerti. Abbiamo chiesto di accompagnare al meglio la clientela in questo passaggio ed espresso apprezzamento per una cortesia non dovuta verso chi rappresenta la collettività, ma che è frutto di rapporti positivi di reciproco rispetto e di attenzione per il territorio". Rimarrà attivo lo sportello bancomat.

Nina Reverberi