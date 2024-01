Il cristianesimo dalla Regium Lepidi ai giorni nostri: la monumentale storia della Diocesi

Un’opera straordinaria, che racconta dettagliatamente la storia millenaria della Diocesi di Reggio e Guastalla. Frutto di anni di lavoro di numerosi studiosi, tra cui lo storico Giuseppe Giovanelli e il coordinatore monsignor Giovanni Costi, verrà presentata domenica 14 gennaio, alle 15.30 all’Oratorio Don Bosco di Castelnovo Monti. Quattro i volumi che analizzano l’intero periodo partendo dalle origini al medioevo; dal medioevo al Concilio di Trento; dalla riforma tridentina alla rivoluzione francese; dalla rivoluzione al Concilio Vaticano II, senza mai tralasciare alcun particolare. Secondo la Passio Sancti Apollinaris, la fede cristiana sarebbe giunta in Emilia già sul finire del primo secolo grazie alla predicazione di questo santo discepolo di san Pietro. La storiografia attuale è propensa a ritenere che il Vangelo sia giunto nella Gallia Cisalpina – e quindi anche nel territorio reggiano – soprattutto nei secoli II e III. Reperti archeologici fanno ritenere che l’Editto di Costantino (313) abbia trovato presenti nel reggiano diverse comunità cristiane, non solo nei tre municipi romani di Regium Lepidi, Brixellum e Tannetum, ma anche in disperse domus rusticae del territorio, specialmente in prossimità delle principali vie di comunicazione dell’asse est-ovest (via Emilia, Po) e nord-sud (Parma-Reggio-Modena con proseguimento per Luni e Lucca). La pubblicazione dei volumi è stata avviata nel 2006 dall’allora vescovo Adriano Caprioli e affidata alla curatela di don Giovanni Costi e Giuseppe Giovanelli. Vi hanno collaborato circa 60 tra qualificati ricercatori ed estensori. I libri sono editi dalla Morcelliana di Brescia. L’architetto Maria Cristina Costa ha coordinato l’apparato cartografico. Alla presentazione interverranno don Giovanni Costi, condirettore del Centro diocesano Studi Storici "Milani", e gli storici Giuseppe Giovanelli e Mario Colletti.

s.b.