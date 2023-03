Il critico d’arte a processo "Il giudizio sia trasferito"

Ha preso il via ieri ad Aosta il processo per ricettazione scaturito dal sequestro di un quadro di Antonio Ligabue risultato rubato nel 1991 in una villa di Boretto e scoperto in una mostra al Forte di Bard (Aosta).

Gli imputati sono due: il curatore della mostra, il critico d’arte reggiano Sandro Parmiggiani, 76 anni, e la gallerista Patrizia Lodi di Sala Baganza (Parma), di 68.

L’opera ‘Autoritratto con spaventapasseri’, il cui valore è stimato sui 250mila euro, era stata notata nel gennaio 2022 a Bard da un’anziana emiliana, ora residente a Milano, che 32 anni fa subì il furto e da allora cercò il dipinto, a lei ridato nell’ottobre 2022.

L’ultimo collezionista che ha posseduto il quadro, cioè l’imprenditore lombardo che l’ha prestato a Parmiggiani per l’esposizione in Val d’Aosta, si è opposto alla restituzione.

Secondo la ricostruzione del pm Giovanni Roteglia, il critico reggiano ha avuto l’opera dalla gallerista di Parma, per poi organizzare la mostra ‘Antonio Ligabue e il suo mondo’ e venderla al Forte di Bard, ma senza che Lodi accertasse la provenienza. Realizzato nel 1957-1958 e pagato allora 4mila lire, dopo il furto il quadro subì una modifica: fu rimossa una libellula in alto a destra, poi ricoperta coi colori del cielo, a detta degli investigatori per mascherare l’opera e quindi la sua provenienza.

Le difese, affidate agli avvocati Domenico Noris Bucchi (per Parmiggiani) e Guido Camera (per Lodi) hanno sollevato due questioni preliminari.

La prima riguarda la competenza territoriale.

La tesi sostenuta è che il processo andrebbe spostato a Reggio perché è la provincia in cui l’opera si trovava almeno nell’ultima fase, prima di essere portata ad Aosta per la mostra.

Gli altri rilievi mossi dalle difese, in base alle novità introdotte dalla riforma Cartabia, riguardano l’ammissibilità delle parti civili, cioè la donna che subì il furto e l’associazione Forte di Bard.

Ieri in aula non risultavano presenti nè gli imputati nè le parti civili.

Nei mesi scorsi Parmiggiani aveva chiesto di essere interrogato, occasione in cui aveva sostenuto la massima correttezza del proprio operato.

Il giudice di Aosta Marco Tornatore ha fissato il processo per il 14 marzo, quando si pronuncerà sulle due eccezioni difensive sollevate ieri.

Alessandra Codeluppi