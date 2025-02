Il critico Fornara illustra il film-maratona sulla Shoah

"Shoah" è un film realizzato in undici anni di lavoro, della durata di oltre nove ore e mezzo, e viene considerato un’opera fondamentale dal punto di vista storico e cinematografico. Il film ha avuto ripercussioni che non accennano a decrescere, ottenendo premi e onorificenze. "L’ultimo degli ingiusti" tratteggia la figura del rabbino di Vienna, Benjamin Murmelstein, unico fra i decani dei ghetti d’Europa sopravvissuto alla Shoah. Il titolo provocatorio attinge alla descrizione che Murmelstein stesso fece di sé: prima dirigente e poi presidente degli anziani, si trovò ad operare nel campo di concentramento di Theresienstadt – dove morirono 33.000 ebrei e altri 88.000 furono deportati in altri lager – spacciato dalla propaganda nazista come città modello per gli ebrei reclusi. Il critico Bruno Fornara (nella foto) esplora il cinema di Lanzmann proprio attraverso i film "Shoah" e de "L’ultimo degli ingiusti" analizzandone la scrittura ed il valore cinematografico, in un incontro aperto al pubblico, oggi alle 15 a Palazzo dei Principi a Correggio.

L’incontro è aperto dall’intervento di Elisabetta Del Monte, storica di Istoreco.